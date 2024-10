Pallavolo, Lucchetta e Vermiglio a Selinunte con il progetto Volley S3

Al Parco Archeologico

Andrea Lucchetta, master smart coach e tra gli ideatori del Volley S3, e Valerio Vermiglio, campione europeo con la Nazionale, arrivano in Sicilia. Gli ex campioni di pallavolo saranno tra i 17 tecnici della tappa siciliana del circuito 2024 del Volley S3 in programma al Parco Archeologico di Selinunte il prossimo 3 ottobre.

La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo. “Abbiamo raggiunto adesioni straordinarie, oltre ogni aspettativa – dice il presidente della Fipav Trapani Filippo Occhipinti -. Saranno presenti 1819 studenti, 232 docenti e 20 volontari provenienti da due istituti della provincia”.

Nel pomeriggio di martedì 1 ottobre, all’interno del parco archeologico, invece, saranno protagonisti gli atleti di molte società sportive che promuovono da anni l’attività di base, coinvolgendo tantissimi giovani. Coldiretti offrirà ai pallavolisti una merenda con i prodotti di “Campagna amica”.

Foto in alto dalla pagina Facebook della Federazione Italiana Pallavolo.