Papa Francesco, la notte trascorsa in maniera tranquilla: il bollettino

Sempre riservata la prognosi

ROMA – “La notte è trascorsa tranquilla, il Papa sta riposando”. Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano nel consueto aggiornamento della mattina su Papa Francesco ricoverato al Gemelli dallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale.

Ieri i medici non hanno diffuso alcun bollettino. L’aggiornamento tornerà stasera. La Sala stampa del Vaticano ieri ha comunque fatto sapere che le condizioni cliniche anche ieri erano rimaste stabili pure in un quadro complesso per cui la prognosi resta riservata.