Parco dell’Etna, Raia attacca: “Situazione ormai insostenibile”

L’esponente Pd chiede un intervento urgente della Regione

CATANIA – Un intervento immediato dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente per affrontare le criticità del Parco dell’Etna. A chiederlo è l’ex componente della Commissione Territorio e Ambiente dell’Ars e dirigente regionale del Pd Sicilia, Concetta Raia.

Parco dell’Etna

In una nota, Raia parla di una situazione “ormai insostenibile”, denunciando una profonda crisi organizzativa, amministrativa e politica dell’Ente Parco. Secondo l’esponente dem, il Parco dell’Etna sarebbe oggi “il simbolo di una paralisi amministrativa e politica” che rischia di danneggiare territorio, cittadini e attività economiche dell’area etnea.

Tra le criticità evidenziate figurano il blocco delle pratiche amministrative e autorizzative, la carenza di personale tecnico e amministrativo e le difficoltà che interessano cittadini, professionisti e imprese, in particolare nelle aree ricadenti nella zona D del Parco.

Raia: “Rafforzare l’organico”

“Occorre innanzitutto procedere al rafforzamento dell’organico mediante lo sblocco delle assunzioni e delle procedure concorsuali”, afferma Raia nella nota, chiedendo anche l’individuazione di una guida “autorevole, competente e indipendente” per rilanciare l’attività dell’Ente.

L’esponente del Pd sottolinea inoltre che le recenti dimissioni del direttore potrebbero rappresentare l’occasione per aprire una nuova fase gestionale e restituire efficienza amministrativa e capacità di programmazione a uno dei principali patrimoni ambientali della Sicilia.