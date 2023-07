Parigi, paura per Donnarumma: legato e rapinato in casa

Il portiere della nazionale azzurra e del Psg ha vissuto una notte da incubo. Il bottino si aggira sui 500mila euro

1' DI LETTURA

PARIGI – Paura per il portiere della nazionale italiana e del Psg, Gianluigi Donnarumma e la sua compagna Alessia Elefante. Nella notte la coppia di fidanzati è stata vittima di una rapina in casa che ha fatto vivere al portiere azzurro e alla compagna moneti di terrore.

Secondo una prima ricostruzione una banda di rapinatori ha fatto irruzione, aggredendo, spogliando e legando la coppia prima di portare via un bottino che si aggira intorno ai 500mila euro. I banditi sono entrati nella casa del portierone azzurro nell’ottavo arrondissement di Parigi. Quando i rapinatori hanno lasciato l’appartamento e Donnarumma e la compagna sono riusciti a liberarsi, la coppia ha lasciato la casa per cercare riparo, sotto choc, in un vicino albergo intorno alle 3 del mattino. Dopo aver chiamato la polizia Donnarumma e la compagna sono stati portato in ospedale per essere medicati.