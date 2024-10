Patrizia, uccisa dal marito a Solero: domani i funerali ad Agrigento

L'addio nella chiesa Sacro cuore di Gesù alle 15.30

AGRIGENTO – Si svolgeranno domani alle 15.30 ad Agrigento nella chiesa “Sacro Cuore di Gesù” in via Madonna delle Rocche i funerali dell’insegnante agrigentina di 53 anni, Patrizia Russo, vittima di femminicidio a Solero, in Piemonte. L’Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino e ha disposto che domani a mezzogiorno in tutti i luoghi pubblici della città sia osservato un minuto di silenzio in memoria di Patrizia, e che le bandiere degli edifici pubblici comunali siano esposte a mezz’asta per l’intera giornata.

L’Amministrazione comunale esprime cordoglio e rivolge solidarietà verso la famiglia della signora Russo “a nome dell’intera comunità agrigentina, ravvisando l’importanza di infondere un profondo senso di responsabilità collettiva. E condanna senza riserve simili episodi di violenza, soprattutto quella domestica, che tanto turbano la nostra società, auspicando che simili tragedie non si ripetano più”.