Pechino, impresa di Sofia Goggia: argento nella discesa a 23 giorni dall’infortunio

La bergamasca stupisce il mondo conquistando una medaglia storica

PECHINO – Impresa per Sofia Goggia, e storica doppietta per l’Italia nella libera ai Giochi Olimpici di Pechino. Sulla “Rock” di Yanqing, la campionessa bergamasca – a soli 23 giorni dal pesante infortunio al ginocchio subito a Cortina -, è riuscita a conquistare nella discesa la medaglia d’argento.

A completare il successo azzurro c’è il bronzo di Nadia Delago. Costretta a rinunciare al ruolo di portabandiera proprio per l’incognita sulle sue condizioni fisiche, e volata in Cina con più dubbi che certezze, Goggia manca l’oro, vinto dalla svizzera Corinne Suter, solo per 16 centesimi. “Ho dato tutto quello che potevo. Sono stata davvero contenta della mia sciata – le parole dell’azzurra -“. Per l’Italia è la medaglia numero 13 a Pechino.