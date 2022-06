Pedopornografia, insegnate in manette: videochiamate hard con 12enni

Si camuffava il volto con un software, il deepfake, per mostrare al video il viso di un giovane

1' DI LETTURA

Conduceva una doppia vita senza destare sospetti. La mattina era insegnate, nel pomeriggio si trasformava in un orco che sul web adescava ragazzine tra i 12 e i 14 anni riprendendole e conservando sul suo pc immagini e video pedopornografici. Si tratta di un maestro cinquantenne, arrestato a Roma dopo la denuncia dei genitori dell’ennesima vittima: una ragazzina di Brescia, lei di 12 anni.

Per mettere in atto i suoi piani, secondo le indagini della polizia postale di Brescia e del CNCPO del servizio polizia postale e delle Comunicazioni di Roma, l’insegnante modificava il suo volto con un software, il deepfake, per mostrare al video il viso di un giovane. Dall’altra parte le ragazzine iniziavano a fidarsi di quel ragazzo fino a lasciarsi andare.

Il volto modificato ha reso più laboriosa l’indagine degli investigatori. Il maestro, di origini piemontesi, si era anche reso irrintracciabile forse perché aveva intuito che era stato denunciato. Gli agenti sono arrivati a casa sua, a Roma, e il maestro è stato arrestato per pedopornografia, adescamento minorile e detenzione di materiale pedopornografico.

Durante la perquisizione domiciliare e informatica è stato sequestrato uno smartphone all’interno del quale erano presenti 144 tra immagini e video pedopornografichi. L’analisi del dispositivo ha consentito di ricostruire altri episodi con minorenni con le quali intratteneva videochiamate a sfondo sessuale.

L’indagato avrebbe registrato le videochiamate con le minori per conservare le clip video.