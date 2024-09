Pelligra rilancia: “Progetto a lungo termine, forte legame con Catania”

Le parole del patron in conferenza stampa

CATANIA – Ross Pelligra in conferenza stampa a Catania. Ieri l’arrivo al Massimino e l’abbraccio ai tifosi nel corso dell’allenamento aperto al pubblico. Oggi la conferenza stampa, semper allo stadio, nel corso della quale il patron rossoazzurro ha esposto la sua panoramica sui fatti delle ultime settimane e sulle ambizioni della società e della squadra.

Ed il primo passaggio è regalato proprio alle intenzioni della proprietà: “Il mio è un progetto a lungo termine. Ho lavorato assieme al mio team, Joseph Carozzi e David Tucker, che mi danno sostegno oltre l’ambito calcistico. Abbiamo costruito una squadra altamente competitiva per quest’anno: dal tecnico ai giocatori”.

“Qui per costruire una squadra forte”

“Oltre 12 mila tifosi hanno già sottoscritto l’abbonamento e li ringrazio per il loro sostegno. Grazie, dunque, ai tifosi. La famiglia Pelligra, Mark Bresciano siamo qui per costruire una squadra forte nel presente e nel futuro. Come ben sapete sono proprietario di un numero di società sportive sparse per il mondo: ma il legame che c’è qui con Catania e il Catania mi interessa principalmente anche da un punto di vista strettamente personale”.

“Ristrutturiamo e investiamo”

“Il Catania ha al suo interno diverse squadre, dalle giovanili alla femminile: quello che va sottolineato è però che questa è una società giovane e che non aveva nulla. Nessuna struttura. Oggi dobbiamo ristrutturare e poi andremo costruendo e al momento opportuno faremo gli investimenti necessari a portare in alto il nome della squadra e della città. Una cosa che posso dirvi è che, lavorando a Dubai, i soldi non comprano tutto”.

Cos’è accaduto nelle scorse settimane

“Quello che è successo tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, si è trattato di una questione burocratica. Un rallentamento causato dai consulenti che lavoravano con noi: questi consulenti non lavoravano più con noi. Qualcosa non ha funzionato ma abbiamo risolto. Il mio telefono è sempre aperto sette giorni su sette. L’assessore Parisi mi ha chiamato, allarmato, chiedendomi cosa stesse accadendo. Gli ho risposto che stavamo risolvendo ogni cosa, ed è quello che è accaduto”.

Il budget

“La società è giovane. Non c’era un punto di referenza precedente, noi stanziamo un budget in base a quello che intendiamo fare durante la stagione. Io sono soddisfatto, abbiamo costruito una buona squadra. Ma non è solo una questione economica, dobbiamo avere le persone giuste all’interno del progetto. E anche qui sono soddisfatto”.

Appuntamento a stasera. Il Catania torna in campo alle 21.15 contro il Benvenuto al Massimino.