Perde l’orientamento ed entra in Autostrada con la bicicletta: fermato 78enne

L'uomo è stato multato e riaccompagnato a casa

1' DI LETTURA

Era in sella alla sua bicicletta e ha imboccato l’autostrada percorrendone un tratto senza, probabilmente, rendersi conto del pericolo che stava correndo. È successo nella mattinata di ieri, domenica 12 novembre, sull’autostrada A27 che collega Venezia a Belluno. Il protagonista della storia è un uomo di 78 anni di origini albanesi.

L’uomo, che risiede a Casale sul Sile, ieri mattina è uscito di casa in sella alla sua bicicletta ma invece di prendere le strade ordinarie che conosce bene, per motivi che restano ancora da chiarire, forse in un momento di poca lucidità, ha perso l’orientamento e ha imboccato l’arteria autostradale in direzione Belluno, continuando a pedalare in mezzo alle macchine.

A quel punto sono immediatamente scattate le segnalazioni alla polizia stradale da parte degli automobilisti, che riferivano di aver visto l’anziano pedalare sulla corsia di emergenza, mettendo in pericolo la sua incolumità, ma anche quella degli altri.

Il 78enne, in evidente stato di confusione, è stato quindi raggiunto da una pattuglia che lo ha accompagnato fino alla più vicina area di servizio in evidente. Secondo quanto si apprende, l’uomo non avrebbe saputo dire con esattezza dove e come fosse entrato sull’autostrada.

Dopo averlo identificato, gli agenti della stradale lo hanno riaccompagnato a casa e multato per essere entrato in autostrada con un mezzo vietato con una sanzione da 29euro.