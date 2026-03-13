 La petroliera russa alla deriva si allontana dalle Pelagie
La petroliera russa carica di gas alla deriva si allontana dalle Pelagie

È seguita dai mezzi navali della Marina, al momento nessun rischio inquinamento
L'ALLARME
di
1 min di lettura

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – La petroliera russa “Arctic Metagaz”, carica di 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto, si è allontanata di qualche miglio da Linosa, in direzione Est.

Le correnti continuano a spingere l’imbarcazione, ormai alla deriva, verso Malta. Secondo quanto si è appreso non ci sarebbe, al momento, il rischio inquinamento.

I mezzi della Marina militare italiana – un rimorchiatore e, se dovesse servire, un mezzo antinquinamento – restano vicini al relitto alla deriva pronti a intervenire, nel tratto di mare fra le isole Pelagie e Malta, soltanto in caso d’emergenza. 

La Russia ha accusato l’Ucraina di aver compiuto un “attacco terroristico” contro la nave. La Arctic Metagaz è infatti nella lista delle navi sanzionate da Stati Uniti e UE perché farebbe parte della cosiddetta flotta ombra russa, utilizzata per commerciare prodotti energetici evitando le restrizioni del G7.

