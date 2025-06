Aveva tra le 26 e 30 settimane

PIACENZA – Macabra scoperta all’ospedale di Piacenza. Un addetto alle pulizia ha ritrovato questa mattina, giovedì 19 giugno, il feto di un bambino, tra le 26 e 30 settimane, nel cestino dei rifiuti nei bagni del pronto soccorso.

Secondo le prime informazioni il feto era all’interno di un cestino con sacchetto pieno, dove c’erano anche alcuni stracci insanguinati, all’interno di un bagno a disposizione del pubblico e dei pazienti.

Sono in corso le indagini, saranno visionate le telecamere di sorveglianza della zona e dell’ospedale. È quasi certo che chi ha messo il feto nel cestino lo abbia fatto nel corso della notte. Anche la procuratrice di Piacenza Grazia Pradella è arrivata in ospedale per un sopralluogo.

Procederà il medico legale a fare tutte le analisi sul feto. Intanto a breve si procederò con le analisi su tracce di sangue: non si tratterebbe di una vera e propria scia, ma di macchie individuate fuori dal bagno. Sarebbero state notate successivamente il ritrovamento e riconducibili quindi poi a quanto scoperto. Le tracce potrebbero comunque essere utili per indicare un percorso fatto dalla persone che ha lasciato il feto nel cestino.

