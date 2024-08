Piazza Armerina, sabato “Osho” presenta il suo nuovo libro

Presenta “Er pugno se fa co la destra o co la sinistra”

PIAZZA ARMERINA (ENNA) – Secondo appuntamento all’insegna della letteratura per il Barbablù Fest, il festival prodotto e realizzato da “Terzo Millennio Progetti Artistici”, nato da un’idea di Pietrangelo Buttafuoco, con la direzione artistica di Aberto Samonà.

Protagonista, sabato 3 agosto alle 18 a Palazzo Trigona, a Piazza Armerina, Federico Palmaroli meglio conosciuto come Osho, che presenterà il suo libro Er pugno se fa co la destra o co la sinistra. #lepiùbellefrasidiosho, in una conversazione con Fulvia Toscano, direttore artistico di Naxoslegge e dopo una breve introduzione del direttore artistico del festival Alberto Samonà.

Il testo

Il volume, quarta “fatica letteraria”, come l’ha definita Palmaroli stesso in un post su Facebook, è un diario per immagini che ripercorre, con la consueta comicità fulminante, i fatti principali di cronaca e politica che hanno segnato il 2023.

Nei precedenti libri la copertina era stata dedicata nell’ordine a Conte, Draghi, Meloni, quest’ultima è invece tutta per la segretaria del Pd, Elly Schlein. Palmaroli, nato a Roma, di formazione umanistica e appassionato di futurismo, con le sue vignette-fotografiche ha dato vita a uno stile dissacrante e inconfondibile che celebra la schiettezza popolare romanesca.

Il suo stile

La sua è un’impronta graffiante, goliardica, figlia di una tradizione antica: di Pasquino, la storica statua parlante; dei sonetti del Belli; di Ettore Petrolini. Ma Palmaroli raccoglie anche l’eredità di icone del cinema italiano del Novecento: Aldo Fabrizi, Alberto Sordi, Anna Magnani, che hanno raccontato l’anima e il disincanto della città eterna e dei suoi abitanti. Tra le altre pubblicazioni di Palmaroli: Vedi de fa poco ‘o spiritoso (2020), Carcola che ve sfonno (2021) e Come dice coso (2022).

Le notizie della provincia di Enna.