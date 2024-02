I testimoni hanno allertato le forze dell'ordine e i sanitari del 118

Una donna di 24 anni è stata colpita a pugni e gettata fuori dall’auto da un uomo a Marina di Carrara. In suo soccorso sono arrivati i sanitari del 118. A chiamare i soccorsi i passanti che hanno assistito alla scena. La ragazza presentava diverse escoriazioni sul corpo, ma fortunatamente era vigile e cosciente, ma subito dopo le prime cure è stata trasferita all’ospedale Apuane di Massa in codice giallo.

La dinamica dei fatti resta per il momento sconosciuta. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e dopo aver effettuato i rilievi ambientali del caso, ascolteranno le testimonianze di chi ha assistito alla scena, ma anche il racconto della 24enne, ricoverata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita e presto potrà raccontare quanto avvenuto alle forze dell’ordine accorse sul posto.

Importanti informazioni in merito potrebbero arrivare anche dalle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire agli inquirenti elementi per riconoscere l’aggressore.