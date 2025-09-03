 Pietro Marcello con "Duse" a Venezia 82 "Non ho voluto fare un biopic"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Pietro Marcello con “Duse” a Venezia 82 “Non ho voluto fare un biopic”

1 min di lettura

Pietro Marcello con “Duse” a Venezia 82 “Non ho voluto fare un biopic”

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI