Pippo Franco ricoverato per un ictus: le sue condizioni sono gravi

Il malore nella notte

Pippo Franco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo esere stato colpito da un malore, probabilmente un ictus, la notte scorsa. L’attore, comico, cantante e conduttore televisivo ha 81 anni e le sue condizioni sarebbero subito apparse molto gravi.

Benché lontano da tempo dalle scene, dagli anni Settanta Pippo Franco è uno degli intrattenitori più popolari della tv italiana, come cabarettista e come conduttore. Ma già alla fine degli anni Cinquanta aveva debuttato come cantante. In tutto ha inciso una ventina di 45 giri e una decina di album.

Intensa anche l’attività cinematografica negli anni Settanta, quando diventa uno dei volti del cinema di genere grazie alla commedia erotica italiana e a titoli come Quel gran pezzo dell’Ubalda e Giovannona Coscialunga disonorata con onore. Ma appare anche in Che cosa è successo tra mio padre e tua madre?di Billy Wilder, con Jack Lemmon e Juliet Mills e si presta a un ruolo drammatico per Luigi Magni in La via dei babbuini. La popolarità in tv è con il varietà Dove sta Zazà con Gabriella Ferri (1973) e Mazzabubù del 1975. Seguono, negli anni, altri programmi di successo come Bambole, non c’è una lira e soprattutto con gli spettacoli della compagnia del Bagaglino, ambientati al Salone Margherita di Roma e trasmessi inizialmente dalla Rai (Per chi suona la campanella, Biberon, Crème caramel, Saluti e baci, Bucce di banana) e da Mediaset (Avanti un altro, Champagne, Rose rosse e molti altri).