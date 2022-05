Piscina comunale, protesta delle società contro il caro tariffe a Palermo

L'allarme delle società natatorie del capoluogo

PALERMO – Sit in di protesta contro il caro tariffe davanti alla piscina comunale di viale del Fante a Palermo oggi alle 12.30. A organizzarlo le società sportive che utilizzano l’impianto e che invitano ad unirsi a loro tutti gli utenti. “Le associazioni sportive natatorie e pallanuotistiche palermitane sono al collasso – si legge in una nota -. L’unico impianto pubblico palermitano per il nostro sport disponibile in città, la piscina olimpica di viale del Fante, ha visto l’aumento del biglietto di ingresso dal primo gennaio scorso del 150 per cento. Questo esagerato incremento dei costi dell’utenza, al quale non ha fatto seguito nessun miglioramento dei carenti servizi, ha allontanato i soci praticanti, scoraggiati dalle chiusure a singhiozzo e dai costi non più competitivi perfino nei confronti degli impianti privati”.

Il consorzio delle società sportive palermitane lamenta: “L’anomalia tutta palermitana del doppio costo che una società sportiva subisce – spiegano – affittando le corsie e pagando un biglietto di ingresso per ogni singolo associato. Una situazione che è stata sopportabile fino a quando il costo era contenuto”. “Adesso il risultato di questo provvedimento illogico è stato la fuga dell’utenza tutta, pubblica e privata, e il conseguente minore introito per le casse comunali. Non serve -prosegue – essere economisti per capire che un semplice raddoppio dei costi non porta mai a un matematico raddoppio degli incassi. Lo sport è benessere, educazione e lavoro, e non può sottostare a logiche puramente economiche, peraltro assunte senza alcun criterio”.