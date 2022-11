Ponte sullo Stretto, Schifani: “Valutiamo il modello Genova”

La riunione a tre.

“Valutiamo l’adozione o meno del modello Genova per velocizzare quei lavori che con quel modello hanno dato ottimi risultati il clima è perfetto e ottimo credo che ci siano tutti i presupposti” per realizzare il Ponte sullo Stretto. Lo afferma Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia al termine dall’incontro tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il presidente della Calabria Roberto Occhiuto al Mit.

“Sarebbe bello se l’opera si potesse cominciare a realizzare già nel 2023”. Lo afferma il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, al termine dell’incontro al Mit parlando del Ponte sullo Stretto. “C’è il tema più complessivo della infrastrutturazione delle regioni del mezzogiorno – spiega – per cui faremo un gruppo di lavoro. Questo è la proposta che abbiamo rivolto al ministro che l’ha accolta per ragionare insieme su come dotare il mezzogiorno delle infrastrutture strategiche di cui ha necessità”. (ansa)