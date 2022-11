Pontedera, prof deriso colpisce con un pugno allo stomaco lo studente

Il docente sarebbe stato sospeso

PONTEDERA – Follia in una scuola superiore di Pontedera. Un professore è finito nella bufera per aver colpito con un pugno allo stomaco uno studente che lo avrebbe deriso durante la lezione.

La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Tirreno che parla di un video circolato sui social in cui si vede uno studente, minorenne, prendere in giro il docente che reagisce colpendolo con un pugno per poi andare faccia a faccia con l’alunno davanti alla classe attonita. Non si sa quale giorno sia stato girato il video ma, secondo quanto riportato dal Tirreno il preside della scuola avrebbe già preso provvedimenti. La mamma dello studente avrebbe sporto denuncia alla polizia.