Una discussione degenerata in fretta

PORDENONE – Una discussione degenerata in fretta e il figlio accoltella il padre. È successo nella serata di ieri, venerdì 15 novembre, a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Padre e figlio erano in auto, lì è partito il diverbio ed il figlio, improvvisamente, ha accoltellato il padre

La fuga dopo le coltellate

Subito dopo aver colpito il padre, l’adolescente è uscito dall’auto ed è fuggito a piedi. È stato individuato e fermato alcune ore più tardi dai carabinieri che erano sulle sue tracce. Il caso è coordinato dalla Procura dei minorenni di Trieste.

Il ricovero

La vittima è stata soccorsa e ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di San Vito. Per lui i sanitari si sono riservati la prognosi, le sue condizioni sarebbero gravi ma non è in pericolo di vita.