Premio “Gravina, porta della Città Metropolitana”: applausi e sorrisi

A condurre Paola Parisi con gli intermezzi comici di Eduardo Saitta

CATANIA – Applausi e sorrisi per la seconda edizione del premio “Gravina, Porta della Città Metropolitana di Catania” svoltasi all’Anfiteatro “Turi Ferro” ubicato all’interno della villa comunale di Gravina.

L’evento, che ha visto la presenza di numerose autorità locali e regionali, è stato presentato da Paola Parisi, ha puntato i riflettori su due ingredienti principali.

Il primo, i riconoscimenti a personaggi del mondo ecclesiastico, rievocando la vita di Sant’Antonio di Padova e i tratti caratteristici della devozione tributata al patrono di Gravina. In tale senso, ha emozionato i presenti il video realizzato da Nino Gullotti.

Il secondo, invece, ha riguardato le eccellenze a quanti si sono distinti nei campi dello sport, dell’imprenditoria, delle professioni che operano o risiedono nel Comune etneo.

Ciliegina dell’evento, l’ospite della serata il comico e attore teatrale Eduardo Saitta che nel corso della serata ha regalato spunti di ironia e che ha ricevuto un riconoscimento alla carriera, e la cantante Gaia Gemmellaro in arte “SE7TE”, che si è esibita con alcuni suoi brani inediti.

L’evento è stato organizzato dal “Centro Culturale Ricreativo per la Terza Età” di Gravina e dal magazine “Paesi Etnei” rappresentati da Andrea Pitrolino e dalla web agency “Plan Studios” rappresentata da Delfo Messina in qualità di sales manager, con il patrocinio del Comune di Gravina, dell’Assessorato alle Autonomie Locali della Regione Siciliana, dell’Ars e con il supporto di Cantine Privitera, Petrol Company, D’Antoni Assicurazioni del gruppo UnipolSai e Brico City.

I premiati e le motivazioni

A Dario Ginoprelli, titolare della storica azienda Vivai Etna, fiore all’occhiello delle attività produttive gravinesi, che a quasi quarant’anni di attività florovivaistica continua a portare avanti il lavoro iniziato nel 1970 dalla madre Maria Gaetani. Premiato da Andrea Messina, assessore alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, dal sindaco Massimiliano Giammusso, dall’assessore alla Cultura Claudio Nicolosi e dall’assessore allo Spettacolo Filippo Riela.

A padre Antonino di Grazia, premiato dal giornalista Antonio Aiello, in occasione del suo settantesimo anno di sacerdozio e per gli oltre 35 anni di servizio all’interno della parrocchia gravinese che sotto la sua guida è stata ricca di attività che hanno visto protagonisti gli scout, molteplici gruppi ecclesiali e la valorizzazione di Sant’Antonio di Padova.

A Padre Giuseppe Guliti, parroco delle Chiese di Viagrande e vice cancelliere della Curia di Catania, per aver riattivato nel territorio di Viagrande il culto a Sant’Antonio di Padova, grazie al ripristino della rettoria intitolata al Santo Patrono colpita dal sisma del 2018. A ritirare il premio, il diacono don Orazio Sciuto che è stato premiato da Fernando Massimo Adonia direttore responsabile di “Paesi Etnei Oggi”.

A Don Nuccio Puglisi, direttore della Caritas di Catania, che con passione e fatica sta guidando la Caritas Diocesana, presidio fondamentale per il sostegno ai più deboli e che proprio lo scorso giugno ha compiuto 50 anni di servizio.

A Francesco Scimò, business e sport coach, counselor, trainer professionista di PNL con la sua accademia ubicata proprio a Gravina di Catania, con l’obiettivo di migliorare il singolo individuo attraverso un radicale cambiamento in direzione di un successo individuale sostenibile. A consegnare il premio il consigliere comunale di Gravina Nino Leonardi.

Alla memoria di Enzo Lombardo, indiscusso campione di motocross, prematuramente scomparso, nelle vesti di pilota, collaudatore, tecnico e talent scout, a perenne ricordo della bravura, della sportività sempre mostrate e dei successi raggiunti a livello nazionale e internazionale. A ritirare il premio consegnato dal consigliere comunale Emanuele Mirabella e Agata Viola le figlie di Enzo Lombardo.

All’ingegnere Ugo Dibennardo, gravinese, attuale amministratore delegato di TX Logistik, azienda fra le più importanti in Europa, specializzata nelle soluzioni di trasporto merci ferroviario nei principali corridoi transeuropei da e per l’Italia. A consegnare il riconoscimento il dottor Dino Fiorenza.

Al maestro Giovanni Strazzeri, in occasione dei 40 anni di attività, per essersi da sempre dedicato all’attività sportiva del Judo e dell’Aikido all’interno della “Dynamic Center” di cui è anche presidente. Premio consegnato dal consigliere comunale Mirko Marcantonio.

Al Team Tennis Proietti, che ha ricevuto il premio da Giovanni e Giusy D’Antoni agenti assicurativi della D’Antoni Assicurazioni del gruppo UnipolSai, per aver interpretato al meglio i valori etici dello sport con profonda onestà ed impegno intellettuale e al loro miracolo sportivo per aver raggiunto la storica impresa di ottenere nelle scorse settimane la promozione in serie B2.