Priolo, Giorgetti: “Non ci sono le condizioni per lo stato di crisi”

PRIOLO – “Finora non si sono verificate le condizioni” per il riconoscimento della raffineria di Priolo come area di crisi industriale complessa. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, al question time alla Camera. Tuttavia, ha aggiunto, “vigilerò affinché, nell’evolversi della situazione e nel mutamento delle condizioni, il riconoscimento possa essere rivalutato anche in ragione degli effetti del conflitto bellico in atto”. La prospettiva, ha continuato, andrà valutata in aggiunta al possibile utilizzo di strumenti già pienamente attivi a sostegno di ricerca e sviluppo. Giorgetti ha quindi ricordato che nell’iter parlamentare del decreto aiuti è stata prevista l’istituzione di un tavolo di coordinamento tra Mise, Mite e Mef per individuare possibili soluzioni per favorire la continuità dell’azienda.