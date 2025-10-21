Privatizzazione Sac, Barbagallo (Pd): “Schifani gioca sporco”

Il commento del segretario dem a margine del nuovo rinvio dell'assemblea dei soci

CATANIA – “Sulla vicenda della privatizzazione della Sac, la società che gestisce l’aeroporto di

Catania e quello di Comiso, si aggirano i corvi di Palazzo D’Orleans. Schifani ha vuole di vendere ma non intende concedere che a decidere sulla procedura, sulla modalità e sul prezzo sia la Camera di commercio Sud Est, che ferma le quote di maggioranza della Sac”.

Lo dice il segretario regionale del Pd Sicilia e capogruppo Pd in ​​commissione Trasporti della Camera, Anthony Barbagallo, dopo che oggi, per l’ennesima volta, è stata rinviata l’assemblea dei soci di Sac che avrebbe dovuto rinnovare il Consiglio di amministrazione.

“L’ente camerale è guidato da un commissario straordinario, nominato da palazzo d’Orleans, che in oltre 2 anni non ha proceduto al rinnovo degli organi camerali così come prevedono le norme. In questo modo Schifani attraverso il commissariamento mira a determinare il rinnovo del Cda di Sac esautorando i legittimi proprietari dell’aeroporto e cioè gli imprenditori e le organizzazioni datoriali violando – secondo il Pd – i principi di rappresentatività delle categorie all’interno del consiglio camerale”.

“Presenterò una interrogazione urgente su questo ennesimo atto di arroganza istituzionale e amministrativa. Ancora una volta – prosegue Barbagallo – siamo di fronte al Re Schifani che, infischiandosene del territorio e degli interessi dei siciliani, pensa soltanto a ciò che può tornargli utile. Ma la Camera di commercio Sud-Est – concludono – non è roba sua, così come gli aeroporti”.