Privatizzazione Sac, Consiglio comunale straordinario a Catania

In aula il confronto sul futuro dell’aeroporto e della mobilità

CATANIA – Seduta straordinaria del Consiglio comunale dedicata al processo di privatizzazione della Sac e alle prospettive strategiche dell’aeroporto di Catania. L’assemblea è convocata per venerdì 6 giugno alle ore 10.30 nell’aula consiliare di Palazzo degli Elefanti.

Seduta straordinaria sulla privatizzazione di Sac

La riunione è stata richiesta dal capogruppo Pier Maria Capuana e da altri consiglieri comunali e convocata dal presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi.

All’ordine del giorno il tema “Processo di privatizzazione della Sac S.p.A., prospettive strategiche dell’Aeroporto di Catania e sistema della mobilità connessa”.

Oltre al sindaco e alla giunta, sono stati invitati a partecipare i vertici della Sac, la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, il Libero Consorzio comunale di Siracusa, le organizzazioni sindacali e le principali associazioni di categoria, tra cui Confcommercio, Cna, Confartigianato, Confindustria, Confesercenti e Coldiretti.

L’obiettivo della seduta è aprire un confronto istituzionale sul futuro della società di gestione dell’aeroporto e sulle ricadute che il percorso di privatizzazione potrebbe avere sullo sviluppo infrastrutturale ed economico del territorio.