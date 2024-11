Produzione e traffico di droga, arrestato nell’Agrigentino

In casa aveva anche una pistola a salve priva di tappo rosso

SANTA MARGHERITA DI BELICE (AGRIGENTO) – I carabinieri di Santa Margherita di Belìce hanno arrestato un 31enne ritenuto responsabile di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione abusiva di munizioni e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari, con il supporto dei colleghi di Menfi, hanno trovato nell’abitazione del sospettato sei piante di marijuana coltivate in serra a clima controllato, materiale e prodotti per la coltivazione e la fertilizzazione delle piante, oltre mille euro, a sostanze polverose di origine sospetta da sottoporre ad analisi, e strumenti per il confezionamento tra i quali 2 presse meccaniche per la realizzazione di compresse e capsule farmaceutiche e bilancini di precisione.

Il 31enne è stato trovato in possesso anche di una pistola a salve priva di marca e di tappo rosso e una cartuccia di fucile. L’uomo, che ha pure opposto resistenza, è stato bloccato e inizialmente portato in carcere.

Il giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora in Santa Margherita di Belìce.