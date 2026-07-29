Progetto Civico Italia, Miceli nomina la segreteria regionale: “Costruiamo l’alternativa”

Presentata la squadra del movimento

PALERMO – Prosegue il percorso di organizzazione di Progetto Civico Italia in Sicilia. Il coordinatore regionale Carmelo Miceli ha ufficializzato la composizione della nuova segreteria regionale del movimento, chiamata ad affiancare il coordinamento politico nell’elaborazione delle proposte programmatiche e nell’attività sul territorio.

“La costituzione della segreteria regionale rappresenta una nuova tappa del percorso di consolidamento di Progetto Civico Italia nell’Isola – afferma Miceli –. In questi mesi abbiamo costruito una comunità politica fatta di amministratori, professionisti, associazioni e cittadini con l’obiettivo di dare alla Sicilia una prospettiva di governo fondata su competenza, partecipazione e credibilità”.

Secondo il coordinatore, i componenti della segreteria saranno chiamati a sviluppare le proposte del movimento nei rispettivi ambiti, promuovendo il confronto con territori, imprese, professioni, associazionismo e terzo settore.

“A ciascun responsabile chiediamo di elaborare contenuti, raccogliere idee e costruire proposte concrete che confluiranno nel programma di Progetto Civico Italia – aggiunge Miceli –. Un programma che porteremo al confronto con tutte le forze alleate del Campo Largo, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un progetto credibile, riformista e radicato nei bisogni reali dei siciliani”.

La segreteria regionale è composta da Carmelo Miceli (coordinatore regionale), Annalisa Petitto (organizzazione), Enzo Napoli (coordinamento iniziative politiche), Piersalvo Catania (Università, Professioni e Innovazione), Massimo Arena (Riforme e Pubblica amministrazione), Amedeo Dalli Cardillo (Conversione ecologica e Green economy), Michele Minardi, Eugenio Ambra e Licio Calendino (Associazionismo, Partecipazione, Comunicazione e Formazione politica), Giuseppe Termine e Giuseppe Bianco (Salute e Sanità), Mariella Sottile e Matteo La Barbera (Giustizia, Contrasto alle mafie, Legalità e Trasparenza), Ezio Orlando (Decentramento amministrativo), Luigi Veneziano e Massimo Aiello (Turismo), Marica Di Maria (Aree interne), Lillo Manto (Pianificazione territoriale e Gestione del territorio), Salvo Grasso (Diritti, Politiche migratorie e Integrazione), Cesare Mattaliano (Coordinamento Città metropolitana di Palermo), Jacopo Visconti (Coordinamento giovanile Palermo) e Antonio Ferrante (Coordinamento della segreteria).

“La nostra ambizione è continuare a far crescere Progetto Civico Italia come uno spazio aperto di partecipazione e di elaborazione politica, capace di mettere insieme competenze ed esperienze diverse – conclude Miceli –. La Sicilia ha bisogno di una proposta seria, innovativa e concreta e la segreteria regionale nasce per dare forza a questo lavoro e offrire un contributo qualificato alla costruzione dell’alternativa di governo”.