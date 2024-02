Province, l’Asael: “Lo stop alla riforma è un pessimo segnale”

Cocchiara: "Totale distacco dalla realtà"

PALERMO – “Lo stop alla riforma delle province è un segnale pessimo da parte della classe politica siciliana perché dimostra un totale distaccamento dalla realtà della politica, incapace di creare regole certe e di fare funzionare le istituzioni in tutte le sue articolazioni”. A dichiararlo è il presidente dell’Asael, associazione siciliana amministratori enti locali, Matteo Cocchiara che aggiunge: “Mentre l’Ars rimanda, attendono le strade provinciali, attendono i pubblici dipendenti e manca una governance capace di contribuire alla spesa dai fondi europei”.

“Si è perso il senso del bene comune”

Per Cocchiara “sembra che il legislatore regionale abbia perso il senso del suo più alto compito quello della promozione del bene comune e riesca a legiferare senza un reale progetto organico come per ultimo stiamo scoprendo dallo studio della legge di stabilità recentemente approvata dall’Ars”. Il presidente dell’Asael fa, così, un esempio. “Non può che essere definito come incongruente – dice – il fatto che sia stato votato l’aumento delle risorse per le indennità degli amministratori e sia stata introdotta anche una previsione che reintroduce l’indennità per il vicepresidente del Consiglio, di fatto neutralizzando l’aumento delle indennità. Così non si può andare avanti – commenta Cocchiara -: il legislatore e il governo inizino ad affrontare i temi in modo strutturale e finalizzato a una reale modernizzazione del sistema dei governi locali, non rifuggendo ad un costante confronto costruttivo con le autonomie locali e le loro rappresentanze”.