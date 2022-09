“Quei documenti persi e ritrovati: grazie ai ‘Falchi’ della Polizia di Stato”

Stefano Mangano scrive al Questore: “Un piccolo gesto che ridà fiducia”

PALERMO – Non trovare più il portafogli, andare nel panico per aver smarrito soldi, carte di credito, documenti, provare a correre in banca per bloccare il conto, pensare già alla denuncia. Poi una chiamata: tutto ritrovato e a disposizione presso la caserma Lungaro di Palermo, grazie alla professionalità e alla cortesia di due agenti del reparto ‘Falchi’ della Polizia di Stato.

A raccontare l’epidosio è Stefano Mangano, dipendente pubblico e giornalista, che ha scritto una lettera al Questore per ringraziare i due agenti, Domenico e Cesare, e sottolineare “che questi piccoli gesti contribuiscono a rendere la città più sicura e vivibile grazie alla presenza costante della Polizia”.

Il tutto succede qualche giorno fa, quando Mangano mentre è sul motociclo, si accorge di aver smarrito il portafogli. “E’ stato traumatico, in quei momenti vai in tilt – dice Mangano – Provi a cercare, a fare mente locale su dove puoi averlo perso ma intanto pensi che devi bloccare le carte di credito per il rischio che qualche malintenzionato prosciughi il conto, che devi andare a fare la denuncia e rifare tutti i documenti da capo. Ero così traumatizzato che neanche mi ero accorto di alcune telefonate arrivate da un numero sconosciuto”.

Le chiamate erano quelle della Polizia che, ritrovato il portafogli, aveva contattato il numero contenuto nei biglietti da visita all’interno e, non avendo risposta, ha poi chiamato il figlio. “Mio figlio poi ha chiamato me – continua Mangano – e mi ha avvisato che dovevo andare subito alla Lungaro. Ho scritto al Questore perché è stato un piccolo gesto, ma per me importantissimo e che esprime meglio di ogni parola la professionalità, la cortesia e la gentilezza di questi agenti e di tanti loro colleghi che ho voluto pubblicamente ringraziare”.