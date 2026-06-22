“Quella stagione perfetta”, il racconto dello storico scudetto dell’Alidea

Il libro di Tiziana Pizzo

CATANIA – Una sala gremita, tanti protagonisti dello sport catanese e un viaggio nella memoria collettiva della città. È stata presentata con grande partecipazione l’ultima opera della giornalista e scrittrice Tiziana Pizzo, “Quella stagione perfetta”, volume dedicato allo storico scudetto conquistato dall’Alidea Catania nel 1980, una delle pagine più significative dello sport etneo.

L’incontro, moderato dal giornalista Luigi Pulvirenti, ha rappresentato l’occasione per ripercorrere una stagione rimasta impressa nella memoria di intere generazioni. Non soltanto una vittoria sportiva, ma un evento capace di segnare l’identità della città attraverso valori, emozioni e senso di appartenenza.

“Raccontare lo sport e le imprese sportive significa raccontare anche la società – ha spiegato Tiziana Pizzo –. Significa dare voce alle emozioni che sono entrate nella carne viva della città e che hanno contribuito a forgiare generazioni di atleti e appassionati. Lo storico scudetto dell’Alidea è stata una cavalcata fantastica che ho cercato di narrare facendo emergere soprattutto il tratto umano dei protagonisti”.

Il libro, pubblicato da Albatros, ricostruisce con attenzione le origini dell’Alidea, nata dalla fusione delle storiche realtà sportive Bowling e Torre Tabita, soffermandosi sul percorso che portò quella squadra a scrivere una pagina indelebile della pallavolo italiana fino alla conquista del tricolore.

Tra gli ospiti intervenuti anche il senatore Salvo Pogliese, che ha sottolineato il valore storico e formativo dell’opera. “La grande partecipazione del pubblico testimonia l’importanza di questo testo, che ricorda una tappa fondamentale della storia sportiva etnea. Lo scudetto femminile del 1980, insieme a quello maschile conquistato dalla Paoletti nel 1978, diede una straordinaria visibilità nazionale al movimento pallavolistico catanese. Il libro trasmette inoltre un importante messaggio etico e pedagogico, richiamando i valori fondanti dello sport: impegno, sacrificio e rispetto delle regole”.

Alla presentazione hanno preso parte numerose personalità del mondo istituzionale e sportivo, tra cui l’avvocato Giuseppe Petino, organizzatore dell’evento, Donatella Pizzo, il sindaco di Catania Enrico Trantino, il presidente regionale del Coni Enzo Falzone, il presidente di Catania Rossazzurra Enzo Ingrassia, il vicepresidente dell’Alidea Francesco Strano Tagliareni, oltre agli ex campioni del volley catanese Alessandro Trimarchi e Massimo Castagna.

Un appuntamento che ha saputo unire memoria, sport e identità cittadina, riportando alla luce una delle imprese più prestigiose nella storia dello sport catanese.