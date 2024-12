È accaduto nel centro storico

PALERMO – Rapina ai danni di un turista americano. L’uomo ha denunciato che ieri sera, sabato 30 novembre, verso le undici e trenta un gruppetto di ragazzini lo ha accerchiato in via Maqueda, a pochi passi dai Quattro Canti.

Gli hanno strappato via l’iPhone e sono fuggiti in direzione del mercato Ballarò. L’americano era in comitiva ma ha raccontato che i ragazzini non gli hanno dato il tempo né di reagire, né di avvertire gli altri compagni di viaggio. Le indagini sono affidate ai carabinieri.