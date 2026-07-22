 Rapina in tabaccheria a Palagonia, arrestati due giovani
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Colpo da 2.600 euro tra contanti e Gratta e Vinci, ferito un commerciante di 79 anni
CARABINIERI
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1 min di lettura

PALAGONIA (CATANIA) – I carabinieri della compagnia di Palagonia hanno arrestato un 26enne e un 29enne, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Caltagirone su richiesta della Procura, con le accuse di rapina aggravata in concorso e ricettazione. A uno dei due è contestato anche il porto abusivo di arma atta ad offendere.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due sarebbero gli autori della rapina commessa il 7 gennaio 2026 ai danni di una tabaccheria di Palagonia. Il bottino sarebbe stato di circa 600 euro in contanti e tagliandi Gratta e Vinci per un valore di circa 2.000 euro.

Durante la fuga, secondo l’accusa, i rapinatori avrebbero fatto cadere a terra uno dei titolari dell’attività, un uomo di oltre 79 anni.

Nell’ordinanza cautelare il Gip evidenzia che gli elementi raccolti fanno ritenere elevata la probabilità che i due indagati possano essere coinvolti anche in altre rapine commesse, nello stesso periodo, ai danni di altre tabaccherie di Palagonia, caratterizzate da un analogo modus operandi.

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