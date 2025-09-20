Rave party nell’Agrigentino: arrivano carabinieri e polizia

Un centinaio di camper e fuoristrada presenti in spiaggia

RIBERA – Almeno 150 persone stanno partecipando a un rave party in corso dalla scorsa notte a Piana Grande, località balneare del comune di Ribera (Agrigento). Alla mega festa, caratterizzata dalla diffusione ad alto volume di musica elettronica, sono giunti anche stranieri, alcuni provenienti da Francia, Austria e Germania.

Il luogo del raduno è stato raggiunto da un centinaio tra camper e fuoristrada. La zona interessata è adesso presidiata da polizia e carabinieri, intervenuti dopo alcune segnalazioni da parte dei residenti. Sono stati identificati alcuni dei partecipanti al rave party.

Le forze dell’ordine puntano a sgomberare la zona senza bisogno di ricorrere alla forza.