Regione, Figuccia: “Con Schifani arriveranno le grandi opere”

Le parole del deputato regionale di Prima l’Italia - Lega

“Renato Schifani da presidente della Regione si distinguerà certamente per lo stile. Nascerà già nelle prossime settimane il nuovo governo Schifani e quando l’Assemblea regionale siciliana si insedierà avvieremo una grande stagione di riforme e di lavoro per far crescere la Sicilia. Sui rifiuti, i termovalorzzatori, le politiche sociali e il lavoro, il Parlamento sarà chiamato ad un ruolo fondamentale per realizzare il programma elettorale e le riforme urgenti per la Sicilia. C’è la grande opportunità di lavorare politicamente contando anche su un governo nazionale di centrodestra. Per questo sono certo che le grandi opere, a partire dal ponte sullo stretto di Messina, che finora è stato solo una chimera, potranno essere realizzate e già in questa legislatura vedremo i primi frutti. Schifani sarà certamente un presidente dialogante che terrà in considerazione le opposizioni per il ruolo fondamentale di controllo che sono chiamate a svolgere in una democrazia dell’alternanza”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale di Prima l’Italia – Lega.