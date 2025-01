Rifiuta soldi per lasciare la sua casa, gli costruiscono un’autostrada attorno VIDEO

Il proprietario: "Mi sento come se avessi perso una scommessa"

CINA – Un pensionato cinese ha rifiutato un’offerta di oltre 210.000 euro dal governo cinese per lasciare la sua casa. La sua abitazione, infatti, è ora completamente circondata dalla costruzione della circonvallazione G206, un’autostrada lunga 13,78 chilometri che attraversa la città di Jinxi. Protagonisti il proprietario Huang Ping e suo nipote di 11 anni, gli unici abitanti dell’edificio rimasto isolato nel bel mezzo della nuova infrastruttura.

Autostrada attorno alla casa: come vive il proprietario

La decisione di Huang di rifiutare la proposta del governo — una somma che superava i 1,6 milioni di yuan — si è rivelata un errore pesante. Una scelta che lui stesso descrive come una sorta di “scommessa persa”. “Mi sento come se avessi perso una scommessa” ammette Huang, consapevole di non poter più tornare indietro.

Ora, ogni giorno, lui e suo nipote cercano rifugio nel centro città per sfuggire al frastuono incessante dei lavori di costruzione. Riescono a tornare a casa solo quando gli operai hanno terminato la loro giornata di lavoro. Rumore e polvere sono diventati compagni costanti all’interno della loro abitazione, un ambiente che un tempo era tranquillo e sereno.

I lavori di costruzione

Mentre l’autostrada attorno alla casa di Huang Ping non è ancora stata aperta al traffico, Huang guarda con preoccupazione al futuro, consapevole che la situazione potrebbe peggiorare quando la circonvallazione G206 entrerà finalmente in funzione. In questo scenario, la sua casa, circondata da un anello di cemento e asfalto, potrebbe trasformarsi in un luogo ancor più invivibile.

Il pensionato cinese spera ancora in una soluzione, ma per ora deve fare i conti con una realtà difficile e rumorosa, intrappolato in una casa che, da rifugio sicuro, si è trasformata in un’isola assediata dal progresso.

