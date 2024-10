Riforma urbanistica, battaglia all’Ars sull’aumento di cubatura degli edifici

Savarino chiede di accantonare la norma

PALERMO – Il governo frena sulla norma della riforma urbanistica che prevede la possibilità di aumentare la cubatura del 30% per gli edifici demoliti e ricostruiti. In una seduta dell’Ars incandescente, l’assessora al Territorio Giusy Savarino alla fine chiede di “accantonare momentaneamente” la norma finita sotto il fuoco delle opposizioni.

La battaglia sull’articolo 8

La riforma, alla quale sarà agganciata anche la norma che prevede il recepimento del piano salva-casa nazionale, si impantana all’articolo 8. “Potrebbe esserci un rischio di illegittimità di alcune delle disposizioni contenute”, spiega Savarino che chiede quindi una pausa per consentire una riflessione mirata a una “riscrittura” del testo.

Catanzaro: “Norma che premia i palazzinari”

“Una norma scandalosa che premia i palazzinari e incentiva il cemento e la speculazione edilizia – è l’attacco del capogruppo del Pd Michele Catanzaro -. Una ulteriore aggressione al territorio ed alle città siciliane che è stata voluta dal centrodestra e dal governo Schifani”. Tra i più accesi nelle file dem anche Tiziano Spada, Nello Dipasquale, Antonello Cracolici e Valentina Chinnici. “Non si può limitare il tutto a un aumento di cubatura del 30%, serve una visione complessiva dei servizi e delle esigenze delle città – dice Dipasquale -. Così si arriverà soltanto a quartieri-dormitorio”.

Tra i Cinquestelle si fa sentire Nuccio Di Paola: “Vi assumerete la responsabilità dell’approvazione di questa norma anche da punto di vista mediatico”, le parole del coordinatore regionale dei pentastellati.

Tutto questo in attesa che arrivi anche l’emendamento del centrodestra che rinvii le elezioni di secondo grado già previste per il 15 dicembre per Liberi consorzi e Città metropolitane. La mossa, raccontata da LiveSicilia, servirà ad aprire la strada al ddl che reintroduce l’elezione diretta negli enti che un tempo si chiamavano Province.

Bocciata, invece, la norma che consentiva di sanare un immobile costruito abusivamente da un mafioso solo perché acquisito dallo Stato. “Sarebbe stata un’aberrazione giuridica, morale, etica e politica che questo Parlamento non poteva permettersi”, è il commento del capogruppo M5s Antonio De Luca che brinda all’approvazione dell’emendamento soppressivo targato Cinquestelle. “L’approvazione di questo articolo – ancora De Luca -, oltre che sollevare enormi dubbi di costituzionalità, avrebbe costituito un precedente pericolosissimo che avrebbe spianato la strada ad altre potenziali sanatorie” e questo non potevamo assolutamente permetterlo”.