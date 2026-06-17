Rimpatri, Razza: “La linea Meloni ha fatto breccia anche tra i socialisti”

L'eurodeputato commenta l'approvazione in via definitiva delle nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi

“La vittoria netta di oggi al Parlamento europeo, con oltre quattrocento voti per il nuovo regolamento rimpatri, dimostra che l’Italia ha saputo convincere sia gli Stati membri che la maggior parte dei deputati, varcando i confini del gruppo parlamentare socialista, nel quale si evidenziano posizioni molto lontane da quelle della sinistra italiana. Il voto di oggi completa un quadro giuridico che ha visto anche approvare la disciplina dei return hubs. È la postura in Europa dell’Italia di Giorgia Meloni, capace di affermare una linea nuova in nome del buon senso e del desiderio di rispondere ai cittadini con azioni adeguate, senza demagogia e senza inutili trionfalismi”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di FdI, Ruggero Razza, che commenta l’approvazione in via definitiva delle nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell’Ue.

Il regolamento è approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del Partito popolare europeo assieme alle forze di destra.