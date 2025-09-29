Rissa e spari alla festa di Sferracavallo, ferita una donna incinta

Il parroco: "Le istituzioni devono tutelarci"

PALERMO – Una rissa scoppiata nel pieno della festa patronale dei Santi medici Cosma e Damiano, ha provocato il panico per le strade di Sferracavallo, borgata marinara di Palermo. Ad un certo punto della festa qualcosa ha provocato lo scontro, forse tra bande di giovani, nella piazza di Sferracavallo: da qui il fuggi fuggi generale, con la folla impaurita che ha rischiato di travolgere tutto e tutti. Il caos sarebbe scoppiato intorno all’una, in via Torretta.

I colpi d’arma da fuoco esplosi durante la processione nella borgata di Sferracavallo, a Palermo, hanno ferito di striscio una donna incinta di 21 anni, che è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Cervello. Da una prima ricostruzione sarebbero stati sparati una decina di colpi in direzione di una macelleria: ad affrontarsi sarebbero stati due gruppi. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Pare che una lite abbia generato il caos tra le centinaia di fedeli accorsi per i festeggiamenti. Sono intervenute diverse auto della polizia che hanno cercato di riportare l’ordine e consentito il rientro in chiesa della vara con i santi.

La festa rovinata

Un episodio fortemente stigmatizzato da don Francesco Di Pasquale, sacerdote della parrocchia, che poco prima del rientro dei santi in chiesa ha preso la parola: “Siamo profondamente addolorati, hanno rovinato la festa e fatto del male a chi, questa festa, la organizza con tanti sacrifici”.

Il parroco: “Dopo Monreale serviva attenzione”

Il sacerdote ha poi rievocato la tragica festa del Santissimo Crocifisso di Monreale, nell’aprile di quest’anno, quando tre giovani sono stati uccisi a seguito di una rissa. “Dopo quanto accaduto a Monreale bisognava stare più attenti – le parole di don Di Pasquale, riprese dalla pagina Facebook ‘Sicilia Palermo Sferracavallo’ -. Dobbiamo essere più tutelati dalle istituzioni. Il mondo va alla deriva e i giovani si fanno del male tra di loro”.

“Profonda amarezza e preoccupazione per quanto accaduto” vengono espressi dal consigliere di circoscrizione Simone Aiello. “La nostra comunità ha vissuto momenti di panico e smarrimento a causa di una rissa scoppiata nei punti in cui erano presenti migliaia di persone, degenerata rapidamente e accompagnata dal diffondersi di voci su presunti spari – aggiunge -. Scene che hanno messo a repentaglio l’incolumità di migliaia di fedeli e cittadini presenti, gettando un’ombra su una ricorrenza che da secoli rappresenta identità, fede e tradizione per la borgata”.

“Esprimo la mia solidarietà e vicinanza alla comunità di Sferracavallo, al parroco e al Comitato per i Festeggiamenti di San Cosma e Damiano – ha scritto sulla sua pagina Fb il consigliere comunale Ottavio Zacco -. Una intera comunità, ferita da gente senza scrupoli, durante i festeggiamenti dei Patroni della Borgata”.

