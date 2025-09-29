Sferracavallo, la rissa e le dure parole del parroco VIDEO

Lo sfogo di don Francesco Di Pasquale

PALERMO – La rissa di Sferracavallo e la festa patronale rovinata hanno suscitato la dura reazione del parroco di San Cosma e Damiano, don Francesco Di Pasquale. Uno sfogo pieno di amarezza che racchiude anche la richiesta di maggiore sicurezza. Le parole del prelato in un video pubblicato sulla pagina Fb Sicilia Palermo Sferracavallo.

“Mi prendo la responsabilità di quello che dico – premette nel suo intervento davanti ai fedeli don Di Pasquale -: in una festa in cui c’è così tanta gente dobbiamo essere più tutelati. Ringrazio le forze dell’ordine presenti e speriamo il prossimo anno di essere più tutelati”. Il parroco si è rivolto agli autori della violenza “che hanno rovinato la festa più attesa, per la quale si fanno tantissimi sacrifici. Loro dovranno rispondere al Padre eterno per ciò che hanno fatto”.