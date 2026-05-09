Roma tra futuro e sogno Champions, Gasperini “Concentrati solo sul Parma”

ROMA (ITALPRESS) – L’ora delle scelte future sta per arrivare in casa Roma. Ma prima c’è un finale di stagione ancora tutto da scrivere, con la corsa Champions tornata improvvisamente viva. “Sono tutte partite decisive”, ribadisce il tecnico Gian Piero Gasperini alla vigilia del match di domani (ore 18) contro il Parma al Tardini, terzultima giornata di Serie A.

“La Champions porta più risorse e tutti vogliono arrivarci per quel motivo. Se hai più risorse, hai più possibilità di operare sul mercato ma non è l’unica cosa. Il mondo è pieno di società che sanno operare bene sul mercato anche in assenza di risorse così importanti”, spiega il tecnico, rispondendo a chi evoca un possibile rischio ridimensionamento in caso di mancata qualificazione all’Europa più nobile. In ballo c’è il mercato.

La Champions è un asset che fa gola ai giocatori più forti, sia quelli che potrebbero arrivare, sia quelli che in rosa già ci sono. Tra questi c’è Manu Kone, al centro di rumors su una possibile partenza a fine stagione in chiave fair play finanziario. “Nel calcio moderno l’incedibile non esiste più da nessuna parte, forse esiste solo nelle squadre top mondiali – le parole di Gasp -. La differenza la fa l’aspetto economico e di fronte a offerte irrinunciabili, tutti, tolti pochissimi, sono rinunciabili. Ma queste offerte irrinunciabili sono rarissime. Konè è un giocatore forte, mi piacerebbe averlo anche la prossima stagione. E spero continui a giocare per la Roma”.

L’attenzione del tecnico è interamente sulla partita di domani: “Adesso conta il binario del presente, a tre giornate dalla fine ogni partita è decisiva. Siamo totalmente concentrati sul campionato e sulla partita di domani – spiega -. Il resto sono situazioni legate a quello che la società vuole fare. Bisogna rivolgersi principalmente a loro”, aggiunge precisando, a chi gli chiede se ritiene ci sia ritardo nella pianificazione, che “tutti i club sono impegnati sul campionato, poi alla fine le cose possono evolversi velocemente”.

L’obiettivo resta la crescita della rosa: “Questo è un gruppo valido e lo dimostrano i risultati di quest’anno e la reazione che i ragazzi hanno sempre avuto. Quel che succederà in estate si vedrà. Bisogna migliorarsi e cercare di aggiungere, quando è possibile, elementi che possano portare un valore aggiunto per far crescere la squadra”.

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