Le parole del coordinatore di Noi Moderati

PALERMO – “Sto valutando seriamente una mia candidatura a presidente della Regione Siciliana”. Lo ha detto Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati rispondendo ad una domanda al convegno “Il Sud che produce e il Nord che consuma: focus sulle rinnovabili organizzato” all’Hotel Addaura di Palermo.

Romano (NM): ‘Disponibile a candidarmi”

“Per chi fa politica, guidare la propria Regione è la più alta delle aspirazioni ha detto Romano – Comporta fatica e responsabilità, ma se chiamato a dare un contributo alla mia comunità non potrei dire di no. Lo dico con rispetto per i nomi che circolano. Ma davanti alla confusione di queste settimane e a una necessità di ricambio ormai evidente, una scelta in questa direzione potrebbe rendersi necessaria. Ci sto pensando seriamente”.