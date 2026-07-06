 "Disponibile a candidarmi alla presidenza della Regione". L'annuncio di Romano
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Romano (NM): ‘Disponibile a candidarmi alla presidenza della Regione Siciliana”

Saverio Romano
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Le parole del coordinatore di Noi Moderati
palermo
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1 min di lettura

PALERMO – “Sto valutando seriamente una mia candidatura a presidente della Regione Siciliana”. Lo ha detto Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati rispondendo ad una domanda al convegno “Il Sud che produce e il Nord che consuma: focus sulle rinnovabili organizzato” all’Hotel Addaura di Palermo.

Romano (NM): ‘Disponibile a candidarmi”

“Per chi fa politica, guidare la propria Regione è la più alta delle aspirazioni ha detto Romano – Comporta fatica e responsabilità, ma se chiamato a dare un contributo alla mia comunità non potrei dire di no. Lo dico con rispetto per i nomi che circolano. Ma davanti alla confusione di queste settimane e a una necessità di ricambio ormai evidente, una scelta in questa direzione potrebbe rendersi necessaria. Ci sto pensando seriamente”.

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