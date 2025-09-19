Minaccia di sfregiare con l’acido l’ex fidanzata, arrestato

Il gip ha disposto i domiciliari con braccialetto elettronico

ROSOLINI (SIRACUSA) – Avrebbe inseguito, con in mano una bottiglia di acido, l’ex fidanzata minacciandola di sfregiarla, senza riuscirci per la reazione della donna che è riuscita a sottrarsi alla violenza e a chiedere aiuto al 112.

È l’accusa contestata ad un 47enne, già denunciato per reati contro il patrimonio e la persona, che è stato arrestato a Rosolini in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa per atti persecutori e lesioni personali.

L’uomo, subito dopo i fatti, era stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. Le indagini avviate dopo la denuncia della donna e che si sono avvalse della visione di filmati di videosorveglianza e dalle testimonianze di alcune persone, hanno portato agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessi dal gip.