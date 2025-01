Quei rumors su Giacomo Bellavia alla ex Pubbliservizi

L'ex presidente di Amts

CATANIA – I rumors si sono susseguiti con insistenza nelle scorse ore. Al momento, solo qualche voce (tuttavia autorevole) di corridoio e nulla più. Ma segnali precisi indicano che se ne stia parlando con una certa concretezza.

L’ex presidente di Amts, Giacomo Bellavia, sarebbe tra i papabili a presidente di quella che fu la Pubbliservizi e che oggi si chiama “Servizi Città Metropolitana di Catania”: più semplicemente (si fa per dire) Scmc. È l’Azienda Speciale che “opera nel settore dei servizi integrati garantendo alla Città Metropolitana di Catania efficienza, efficacia ed economicità delle prestazioni”.

A capo della Scmc c’è l’amministratore unico in quota Democrazia Cristiana, Mario Balsamo. Direttore generale è Laura Maria Concetta Montana. Una partita, anche qui, che dovrebbe chiudersi nel giro di una manciata di settimane. Rumors, solo rumors, per carità ma che, come detto, potrebbero trovare presto la conferma dell’investitura dell’esponente di FdI.