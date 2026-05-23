 Russell conquista la pole in Canada, Antonelli in prima fila, Hamilton 5°
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MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – George Russell (Mercedes) in pole position nel Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il pilota britannico ferma il cronometro sul tempo di 1’12″578 e precede di 0″068 il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli. Terza e quarta le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Lewis Hamilton (Ferrari) è quinto davanti a Max Verstappen (Red Bull). Chiude ottavo uno spento Charles Leclerc (Ferrari) dietro anche alla Red Bull di Isack Hadjar. Nono Arvid Lindblad (Racing Bulls) e decimo Franco Colapinto (Alpine).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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