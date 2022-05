Russia: mille americani non potranno più varcare il confine, c’è pure Biden

Intanto oggi, il presidente Usa e quello sudcoreano hanno concordato nuove operazioni e condiviso posizione su Taiwan

Il ministero degli Esteri russo ha pubblicato una lista di quasi mille cittadini degli Stati Uniti cui viene vietato l’ingresso in Russia. Lo riferisce l’agenzia russa Interfax, precisando che la lista conta 963 cittadini, compreso il presidente Joe Biden. La misura è stata presa in risposta alle sanzioni anti-russe decise dagli Stati Uniti.

Intanto oggi, il presidente Usa e quello sudcoreano hanno concordato di avviare discussioni sull’espansione delle esercitazioni militari combinate e dell’addestramento in tutta la penisola coreana. Lo riporta una dichiarazione diffusa alla fine del summit a Seul fra Yoon Suk-yeol e Joe Biden. La mossa punta a scoraggiare la minaccia nucleare di Pyongyang in un momento in cui ci sono poche speranze di avviare una vera diplomazia. I due leader ribadiscono inoltre l’importanza di preservare la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan. Riferimento, questo, destinato a creare una dura reazione della Cina, che rivendica la sovranità sull’isola.