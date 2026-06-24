 Rutte: "Decollati 500 aerei dall'Italia per supportare Epic Fury"
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Rutte: “Dall’Italia sono decollati 500 aerei Usa per supportare Epic Fury”

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"Dall'Europa tra i 4000 e i 5000"
LE DICHIARAZIONI
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Il segretario generale della Nato Mark Rutte in un’intervista a Fox News ha sottolineato il sostegno europeo all’azione militare Usa contro l’Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione.

“Comprendo perfettamente la delusione, ma se prendiamo ad esempio l’Italia, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l’operazione. Quindi si tratta di un numero enorme”.

“Se si guarda a tutta l’Europa, si parla di un numero compreso tra 4.000 e 5.000 missioni di volo”, ha affermato Rutte.

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