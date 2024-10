Ryanair, aumento tariffe di bagagli a mano e check-in: i nuovi prezzi

Ecco cosa cambierà

Ryanair è di nuovo al centro delle polemiche per l’aumento delle tariffe sui bagagli a mano. La compagnia low cost, ha annunciato ulteriori rincari che riguardano soprattutto le modifiche ai bagagli effettuate dopo la prenotazione. La protesta è esplosa sui social media. Molti passeggeri lamentano che i voli, inizialmente economici, diventano sempre più costosi a causa delle tariffe aggiuntive.

Aumento dei costi per chi modifica la prenotazione

La nuova politica tariffaria di Ryanair colpisce in particolare chi decide di aggiungere un secondo bagaglio a mano o aumentare il peso del bagaglio dopo aver già effettuato la prenotazione. Se in fase di acquisto il prezzo per l’imbarco prioritario – che consente di portare con sé un bagaglio da 10 kg – varia tra i 6 e i 36 euro, il costo può ora raggiungere i 60 euro se la modifica viene effettuata successivamente. Anche i bagagli da stiva subiscono aumenti significativi: il costo per imbarcare una valigia da 10 kg, ad esempio, passa dai 29,99 euro della prenotazione fino a 40 euro se aggiunto in un secondo momento.

Aumento tariffe: Ryanair si difende

Ryanair ha giustificato questi rincari come necessari per adeguarsi ai costi operativi legati alla gestione dei bagagli al gate, soprattutto in alcuni paesi europei, come Italia, Spagna, Germania, Grecia, Bulgaria, Polonia, Svezia. La compagnia ha inoltre dichiarato che l’obiettivo è incentivare l’uso del check-in online e velocizzare le procedure d’imbarco, riducendo il numero di dipendenti e contenendo così i costi.

Un futuro meno “low cost”?

Oltre ai rincari sui bagagli, anche altri servizi offerti da Ryanair stanno diventando più costosi. Ad esempio, il check-in in aeroporto ora può costare fino a 55 euro, mentre la stampa della carta d’imbarco arriva a 20 euro. Anche il trasporto di oggetti come biciclette è aumentato, passando da 60 a 75 euro se non richiesto al momento della prenotazione. Ryanair, pur difendendo le sue scelte, rischia di perdere la propria reputazione tra i viaggiatori, molti dei quali iniziano a chiedersi se i suoi voli siano davvero così economici come una volta.

