La ricostruzione dell'accaduto.

Un’anziana di 76 anni è stata uccisa in un’abitazione a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Arrestata la nipote di 16 anni. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza avrebbe colpito la nonna con un coltello alla schiena durante una lite. La giovane non avrebbe ancora fornito alcuna spiegazione sull’accaduto. (ansa)