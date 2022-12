Salto ostacoli: “I Fantastici 4” si aggiudicano il titolo regionale

La premiazione negli impianti del Circolo ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo

Buseto Palizzolo (TP) – Il Team de “I Fantastici 4” si è aggiudicato oggi, domenica 11 dicembre, negli impianti del Circolo ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo (TP) l’edizione 2022 del Campionato Regionale a squadre assoluto di salto ostacoli. Il team guidato da Luca Li Bassi e composto da quattro palermitani ha chiuso le due giornate di gara senza errori, risultato valido per ottenere il titolo e la medaglia d’oro della manifestazione di interesse regionale. A comporre la squadra sono stati i tre tesserati per l’Horsing Club Giovanni Pisano su Storm du Moulin, Mirko Licata su Quinn van het Lambroeck e Giorgia Diletta Bellina su Channo Z e l’altra palermitana, tesserata per il C.I. Valverde, Manuela Piccolo su Heylo. È stato necessario un barrage per l’assegnazione delle medaglie d’argento e di bronzo. Sul secondo gradino del podio è salita la squadra del C.I. Chirone di Palermo, capitanata da Marcella Mayer Guasti e denominata “Il nome non importa”. A comporre il team che ha chiuso il barrage con 4 penalità e il tempo di 39”15 sono stati Luciana Basile su Be Famous, Maria Vittoria Causa su Ulivo, Roberta Scalia su Banzaf e Giulia Granata su Dali von der Held. La medaglia di bronzo di questa edizione del campionato Assoluto è andata al collo del Circolo Ippico Valverde. Il team agli ordini di Salvatore Vacirca denominato “Civ…uole uno spritz” e composto da Mariavittoria Maglia su Underground Courcelle, Federica Pipitone su Benedikt 35, Elisabetta Vacirca su This Kings Night Zk Z ed Elisa Tabarin su Carlos ha chiuso con 4 penalità e il tempo di 41”07 il barrage conclusivo. Erano 10 le squadre in campo a contendersi le tre posizioni del podio.

Campionato a squadre Brevetto

Erano 23 i team in campo nel Campionato a squadre Brevetto. È stato necessario un barrage a cinque per l’aggiudicazione delle medaglie. Tutti e cinque i team, infatti, avevano chiuso i due percorsi con 4 penalità. Al termine del percorso di spareggio il circolo Ex Aequo di Castelvetrano è stato protagonista di una splendida doppietta. I due team guidati dal capo equipe Antonino Barresi si sono, infatti aggiudicati il primo e secondo posto. A chiudere il barrage al primo posto (0; 31”96) sono stati i componenti del Team L+S: Vittorio Lisciandra su Billy Brown, Margherita Cancilleri su Rinn Denny Sauges, Vittoria Lombardo su Thunder Of Ice e Alice Arcara su Antares Secondo di Vallerano. Secondo posto per il Team Ex Aequo (0/0; 35”16) composto, invece, da Ginevra Atria su Taurmore Blue, Gianluca Napoli su Darqueen de L’Abbaye, Samuele Salvatore Messina su River River e Syria Benigno su Billy Brown. La terza posizione è andata al Feudo Musta (Caltanissetta) guidata da Alessandro La Spina e composta da Tecla Maria Anfuso su Golden Son Du Marais, Giada Aghatae Bellino su Melissa, Ginevra Giardina su White Leva e Tiberio Falzone su Austin du Chateau Hollogne Z. A consegnare le medaglie è stato il Presidente del Comitato Regionale FISE Sicilia, Fabio Parziano.

Premiazione Sicilia under 21

Nella giornata di ieri riflettori puntati sulla squadra siciliana che nello scorso novembre ha ottenuto il secondo posto nel Gran Premio delle Regioni Under 21 di Verona. Il Comitato Regionale FISE Sicilia, diretto da Fabio Parziano, infatti, ha voluto dedicare un momento del concorso ai cinque ragazzi che hanno ottenuto l’ottimo risultato in occasione di Fieracavalli. A Federica Gallo, Martina Gervasi, Alice Gravagno, Giuseppe Genuardi e Alfredo Bordieri. Nell’ambito di una solenne cerimonia di premiazione sono state consegnate delle targhe ricordo ai ragazzi protagonisti dell’impresa. Martina Gervasi ha ricevuto anche una menzione d’onore per aver ottenuto i migliori risultati (4 doppi netti) in occasione della manifestazione scaligera, ma anche della Coppa del Presidente di Piazza di Siena (maggio 2022).

Parziano: “I ragazzi hanno portato la Sicilia sul podio”

È apparso particolarmente soddisfatto il Presidente del Comitato Regionale FISE Sicilia, Fabio Parziano. “Abbiamo assistito a due giornate di sano sport – ha detto il numero uno degli sport equestri in Sicilia – e abbiamo conferito il giusto riconoscimento ai cinque ragazzi che hanno portato la Sicilia sul secondo gradino del podio del Gran Premio delle Regioni di Verona. In quella occasione – ha aggiunto Parziano – ho avuto modo di stare molto tempo a contatto con i ragazzi e con gli istruttori e ho potuto apprezzare il grande spirito di squadra che li ha condotti a questo importante successo. Credo – ha concluso Parziano – che lo sport in generale e gli sport equestri in particolare debbano esprimere in modo determinante anche questi valori così importanti per la crescita dei nostri giovani”.