“Salva-ineleggibili”, Barbagallo (Pd): centrodestra inopportuno

L'attacco del segretario regionale dei Dem

PALERMO – “Ci risiamo. Ecco un nuovo maldestro tentativo di riproporre una norma per salvare amici ineleggibili da parte di questo centrodestra che non riesce proprio a far a meno di inseguire e conservare la poltrona”. Lo dichiara il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo commentando la notizia di Livesicilia sull’emendamento di FdI per una nuova versione della legge salva-ineleggibili all’Ars.

“Un’ennesima prova di forza – dopo quella poi stralciata poche settimane fa – che arriva in un momento per altro poco opportuno – aggiunge Barbagallo -. Primo perché l’Ars si appresta a discutere la Finanziaria. Secondo: la mancanza di sensibilità e di tempistica. E’ infatti a dir poco inelegante – per usare un eufemismo – proporre nuovamente una norma ancora prima che un giudice si sia espresso o si stia per esprimere sulle posizioni di ineleggibilità. Ma l’eleganza, si sa, non è per tutti. Proprio per questo il PD darà nuovamente battaglia non permettendo colpi di mano di ogni sorta”.