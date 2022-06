Salvini: “Alle regionali il candidato lo decideranno i siciliani”

Il leder del Carroccio oggi pomeriggio sarà a Palermo.

MILAN O – Per le regionali in Sicilia “il mio obiettivo è avere una coalizione unita e governare insieme. E quello che decidono a Palermo per me va bene”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante un punto stampa a Milano, davanti alla sede del Consiglio regionale, insieme al governatore lombardo Attilio Fontana.

“Oggi pomeriggio vado a Palermo a sostenere il candidato sindaco – ha aggiunto – ma non penso che Roma o Milano debbano imporre nulla sulla testa dei siciliani”. Ad ogni modo, se per quanto riguarda la Lombardia “squadra che vince non si cambia”, per la Sicilia “ne parlerò con i nostri colleghi, decideranno gli esponenti siciliani”. Un passaggio pure sugli alleati. “Si vota in quasi mille comuni, io ho lavorato perché il centrodestra fosse compatto ovunque, in alcuni casi Fratelli d’Italia ha deciso di rompere e me ne dispiaccio”. Così il leader della Lega Matteo Salvini durante un punto stampa a Milano.

“Conto che siano stati solo episodi spiacevoli”, ha aggiunto. L’agenda palermitana di Salvini prevede prima degli appuntamenti già programmati per il tardo pomeriggio in città, in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno, la visita alle 17 al carcere di Pagliarelli per incontrare gli agenti penitenziari ed esprimere loro solidarietà per le aggressioni subite nell’esercizio del loro ruolo.