San Giovanni La Punta. “Giornata della Gioventù” all’insegna di arte e spettacolo.

1' DI LETTURA

Con l’appuntamento di martedì 5 luglio, nello scenario dell’anfiteatro comunale, San Giovanni La Punta dedica una giornata ai giovani. Arte e talento saranno il mix della prima edizione della Giornata della Gioventù, organizzata dal Comune e dall’assessorato Politiche Giovanili.

Dalle 10:00 del mattino diverse iniziative coinvolgeranno giovani talenti e appassionati di arte, canto e ballo.

In serata, alle 20:30, lo spettacolo si concluderà con le esibizioni degli artisti locali insieme a Nunzio ed Elena di Amici 2022, presentati dagli entusiasmanti Agata Reale e Marco Mazzaglia.

“Saranno degli appuntamenti dedicati ai giovani ed all’arte, con l’augurio di volare alto mantenendo le radici a casa nostra, in Sicilia” commenta Laura Iraci, Assessore alle Politiche Giovanili di San Giovanni la Punta. “FUTURO È CASA. Scegliere giovani ospiti del nostro territorio vuole essere la testimonianza di come si possa emergere pur ricordando e rispettando le nostre origini”.

“La Giornata della Gioventù vuole veicolare un messaggio importante per i nostri giovani – a parlare il Sindaco Antonino Bellia – perché non devono mai perdere la speranza di avere successo, non soltanto nel mondo dello spettacolo ma anche in quello professionale, partendo proprio da casa per poi ritornare e impiegare la professionalità e le esperienze maturate nella propria terra”.